Colpo Juventus in Ligue 1: il millenial li sta facendo impazzire

Il calciomercato della Juventus sta per vivere giorni intensi, visto che ci stiamo avvicinando all’inizio del nuovo anno.

Prima di festeggiare il Capodanno per i bianconeri c’è ancora un duro ostacolo da superare, vale a dire la Roma di Josè Mourinho. Una partita che mette in palio tre punti preziosi per la zona Champions League, che rappresenta l’obiettivo minimo di entrambe.

La Juventus finora ha disputato una stagione decisamente sopra le aspettative. Il gruppo di Allegri sta ottenendo tanti risultati positivi e finora è l’unica squadra che pare avere le carte in regola per resistere in scia all’Inter capolista. Di sicuro i bianconeri non possono essere considerati come la formazione maggiormente attrezzata per arrivare allo scudetto. Ma, complice anche qualche innesto di mercato che potrebbe arrivare a gennaio, l’intenzione di Chiesa e compagni è quella di cercare di perdere meno punti possibili per strada. Un 2024 che insomma si preannuncia davvero molto interessante.

Juventus, Momblano rivela: “Occhi su Douè”

Anche perché il calciomercato è molto vicino e la tifoseria bianconera si attende senz’altro qualche innesto da parte del direttore sportivo Giuntoli. Che ovviamente oltre a guardare al presente però ha iniziato anche a guardare oltre l’orizzonte, a possibili innesti in vista della prossima stagione.

Il giornalista Momblano nel corso di “Juventibus” ha parlato di un possibile colpo in prospettiva per la società bianconera. “La Juve ha messo sotto un po di investigatori su una serie di profili francesi, tra cui Desirè Douè del Rennes, classe 2005. Ritenuto fortissimo, piace ai vertici dello scouting e lo seguiranno da qui a maggio”. Douè è un centrocampista con spiccate doti offensive, che può giocare anche come attaccante esterno di destra. Considerato come uno dei maggiori talenti francesi, è cresciuto nelle giovanili del Rennes fino a raggiungere la prima squadra.