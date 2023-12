Juventus, Exor fa all in: subito 200 milioni

La Juventus sta per entrare in un nuovo anno solare che sarà chiamato a regalare grandi soddisfazioni alla tifoseria bianconera.

Il 2023 è stato un anno altalenante per il club torinese, che ha dovuto affrontare diverse vicissitudini estranee al campo. L’ultimo campionato si è chiuso con una penalizzazione e con l’esclusione dalle coppe europee. Con la società che ha deciso di voltare pagina decisamente rispetto al passato.

Non potrebbe essere altrimenti, visto che la Juventus ha grandi ambizioni per questo 2024 che sta per arrivare. Riconquistare la Champions League sarà fondamentale sotto l’aspetto sportivo ma anche da quello economico. Partecipare al torneo garantisce ai bianconeri delle somme importanti da mettere a bilancio. Soldi che alla Juve servono anche per finanziare nuovi colpi di mercato, in modo da avere una rosa sempre più forte e competitiva.

Juventus, Exor pronta a coprire il totale

Il futuro della società bianconera passa però inesorabilmente dalle mani di Exor, la holding della famiglia Agnelli-Elkann. Che è pronta a fare la sua parte per far sì che la Juventus possa diventare un club sempre più forte e ambizioso.

Come si legge sul “Corriere della Sera” infatti Exor continuerà nell’opera di ricapitalizazione dopo la perdita di 75 milioni registrata dalla Juventus fra luglio e settembre. La holding attraverso una lettera d’impegno ha annunciato la disponibilità di coprire per intero l’aumento di capitale da 200 milioni deliberato dal club torinese se gli altri soci decideranno di non partecipare. In questo caso si ipotizza un esborso ulteriore per Exor di altri 72 milioni oltre ai 128 milioni di euro che sono stati già anticipati in due distinte fasi. Assicurando così maggiore solidità ad una Juve che vuole rimanere tra le grandi squadre non solo d’Europa ma del mondo intero.