Lite in Camera di Consiglio: ecco come cambia il mercato di gennaio

Ci stiamo avvicinando all’arrivo del mese di gennaio e con il nuovo anno riapriranno anche le trattative di calciomercato.

La sessione invernale dei trasferimenti è molto attesa dai club di serie A. Tutti a caccia dell’affare giusto per migliorare le rose con le quali affrontare la seconda parte della stagione. Anche la Juventus ha la necessità di essere protagonista nel mercato detto “di riparazione”. Serve almeno un centrocampista, forse due.

L’obiettivo è anche quello di spendere il meno possibili. Gli investimenti maggiori verranno effettuati poi nel corso dell’estate, quando ci sarà più tempo per imbastire le trattative e anche per valutare colpi per il futuro in base a possibili nuovi scenari tecnici.

Salta il Decreto Crescita: le ripercussioni sul mercato

Attenzione però a quanto sta accadendo sul piano politico nel nostro paese, perché per quanto riguarda il mondo del calcio potrebbero esserci novità sul “Decreto crescita”. Novità che non sarebbero di certo positive per i club di serie A.

🚨ULTIM'ORA ❌ È SALTATA la proroga fino al 29 febbraio 2024 per il Decreto crescita! 😱Questo vuole dire che già da gennaio i club di Serie A non avranno agevolazioni fiscali per quanto riguarda i calciatori provenienti dall'estero. pic.twitter.com/IWq0sStPbU — calciomercato.it (@calciomercatoit) December 28, 2023

Stando infatti alle ultime indiscrezioni rilanciate dai media, dopo una accesa discussione in Camera di Consiglio dei Ministri, sarebbe saltata infatti la misura contenuta nelle bozze del decreto “Milleproroghe” che prolungava fino al prossimo mese di febbraio gli sconti fiscali per i calciatori in arrivo dall’estero. Grande preoccupazione dunque per il mondo del pallone, espresso in una nota anche dalla Lega Calcio. “La serie A prende atto con preoccupazione della decisione del Consiglio dei Ministri di non approvare alcuna proroga del Decreto Crescita. Ciò produrrà minor competitività delle squadre, conseguente riduzioni dei ricavi, minor risorse da destinare ai vivai e minor gettito per erario” si legge. La mancata proroga rischia dunque di scombussolare il mercato di tutti i club.