“Trovati un nuovo club”: svolta definitiva, Juventus sbloccata

Calciomercato Juventus, gli hanno detto di trovarsi un nuovo club. I bianconeri sbloccano l’affare. Ecco la situazione che si è creata

Dall’Inghilterra lanciano la Juventus. E lo fanno in maniera importante. Perché FootballInsider svela come il Tottenham abbia fatto il passo, quello che potrebbe sbloccare Giuntoli per l’affare di gennaio. Un colpo in mezzo al campo che a Massimiliano Allegri serve dopo aver dovuto fare a meno fino ad oggi di Pogba e di Fagioli.

Si è parlato di molti uomini nel corso delle ultime settimane. Uomini che possono fare la differenza e che conoscono già la massima serie italiana e che quindi non hanno nessun bisogno di ambientamento. Ma ce n’è uno nella testa di Allegri che supera gli altri. Parliamo di Hojbjerg, centrocampista degli Spurs, che ormai si deve trovare un altro club.

Calciomercato Juventus, svolta Hojbjerg

Secondo la fonte citata prima infatti, il club londinese avrebbe detto al giocatore di trovarsi una squadra già nella prossima sessione di mercato visto che non rientra più nei piani del club. Insieme al centrocampista danese ce ne sarebbero altri due, di uomini, coinvolti in questa situazione, ma questo alla Juventus e a Giuntoli in particolare interessa poco.

Quello che invece fa drizzare le antenne dalle parti della Continassa è il fatto che Hojbjerg ormai è “ufficialmente” in uscita. E magari il colpo i bianconeri lo potrebbero piazzare in prestito con diritto di riscatto. Questa è la formula che la Juve cerca. Questa è la formula che Giuntoli vuole.