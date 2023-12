Bocciato su tutta la linea: Allegri stravolge il mercato della Juve

By

Juventus, quale centrocampista a gennaio? Ecco la domanda che si pongono addetti ai lavori e tifosi della Vecchia Signora in vista dell’imminente mercato.

C’è un voluto un po’ per conoscere il perimetro entro il quale si sarebbe mossa la Juventus in vista della finestra di mercato che vedrà la luce il prossimo 1°gennaio 2024.

Appurato che il mercato bianconero volgerà alla ricerca di un centrocampista occorre ora comprendere su quale profilo si orienterà la scelta della dirigenza bianconera. Occorreranno diverse valutazioni, prima fra tutte quelle di natura economica.

Tanti nomi sono circolati in queste settimane in ottica mercato della Juventus, ma chi ha reali possibilità di vestire il bianconero già a gennaio? Il nome che con più frequenza nelle ultime giornate viene associato ai bianconeri è quello di Kalvin Phillips, 28enne centrocampista del Manchester City e della nazionale inglese.

Sul giocatore è piombato anche il Liverpool, ma Guardiola non vuole cedere il suo giocatore ad una rivale diretta. Il giornalista Luca Momblano, su Juventibus, riguardo l’ipotesi Phillips-Juventus, ha parlato di rifiuti abbastanza netti che pertanto renderebbero impossibile l’avvio di una trattativa.

Per la ricerca di un profilo idoneo alla mediana bianconera non occorre spostarsi di molto. Da Manchester, infatti, è bastevole andare a Londra, sponda Arsenal. E’ qui che gioca un altro possibile obiettivo bianconero: Pierre-Emile Hojbjerg, 28enne centrocampista danese.

Sempre Luca Momblano, riguardo la possibilità che il centrocampista danese approdi a Torino ci fa sapere come, dalle parti della Continassa, non siano molto convinti di tale operazione. Al momento le risorse economiche della Juventus sono limitate anche per un acquisto con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il direttore tecnico bianconero non vuole disperdere risorse che potrebbero essere utili in altre operazioni. Un’ulteriore conferma alla tesi di Luca Momblano arriva da Giovanni Albanese, firma de La Gazzetta dello Sport. Secondo quanto risulta al giornalista della rosea l’interesse della Juventus per il centrocampista dell’Arsenal, si sarebbe raffreddato.

Opzioni che sembrano pertanto svanire in vista di gennaio. Ed allora chi per il centrocampo di Massimiliano Allegri?