Calciomercato Juventus, Giuntoli accontenta Allegri: il ‘ritorno’ è da non credere

Ci siamo, manca davvero pochissimo alla fine dell’anno solare e in casa Juventus si lavora per superare l’ultimo impegnativo ostacolo.

Domani sera si torna in campo per affrontare l’ultima delicata sfida di questo 2023. Allo Stadium arriva una Roma sempre combattiva e vogliosa di chiudere bene questa prima parte di stagione, anche se ancora non siamo arrivati al giro di boa.

Quel che c’è di sicuro è che però la Juventus non vuole mollare nulla, sa bene che ogni punto può essere prezioso per riuscire a tagliare il traguardo. Partecipare alla prossima Champions è ovviamente l’obiettivo minimo. Troppo importante dal punto di vista sportivo ed economico. Ma c’è anche un altro sogno che stanno inseguendo i ragazzi di Allegri. Quello di riuscire a riportare a Torino quello scudetto che ormai non viene festeggiato da tempo.

Juventus, serve un centrocampista: torna di moda l’idea De Paul

Di sicuro grande interesse per la tifoseria juventina ce l’ha il prossimo calciomercato. Che riaprirà ufficialmente i battenti tra qualche giorno. Tutte le squadre vanno a caccia di rinforzi e la Juventus ovviamente non è da meno.

Ai microfoni di TvPlay delle mosse di mercato bianconere ne ha parlato il giornalista Dario Pergolizzi. “Credo che la Juve farà un ulteriore tentativo per Rodrigo De Paul. L’argentino è il giocatore che piace di più ad Allegri e la dirigenza ha sempre cercato di andare incontro alle richieste tecniche dell’allenatore. Lui gli darebbe molto volentieri il benvenuto, specie se dovesse arrivare la cessione di Iling-Junior o di altri calciatori”. Quel che pare certo è che si proveranno a bruciare i tempi, in modo da mettere il nuovo centrocampista a disposizione già agli inizi del prossimo mese.