Colpaccio Juventus: firma fino al 2028

Giuntoli mette a segno un altro colpo. Sono i giorni che precedono l’inizio della sessione di mercato invernale ed un colpo ne tira un altro.

La conferma arriva direttamente da Sky Sport che ha annunciato come la prossima settimana sarà quella dell’arrivo a Torino di Vasilije Adzic, colpo di mercato di Cristiano Giuntoli, cui manca soltanto l’ufficialità.

Il talento montenegrino, classe 2006, arriverà nella capitale sabauda accompagnato dai suoi genitori per le visite mediche di rito e la firma del precontratto che lo legherà alla Juventus. Adzic rientrerà in Montenegro e farà ritorno a Torino il prossimo giugno, giusto il tempo di diventare maggiorenne e firmare il suo primo, vero contratto.

La Juventus si muove nel futuro non dimenticando il presente. Un presente chiamato mercato da cui potrebbe scaturire qualche novità, sia in entrata che in uscita. E poi, in casa Juventus, non viene mai tralasciato il discorso legato ai rinnovi contrattuali.

Rinnovi importanti tanto quanto gli acquisti, poiché servono a gettare le basi della Juventus del prossimo anno e degli anni a venire. Locatelli e Fagioli hanno già posto le loro firme in calce ad importanti rinnovi.

Giuntoli spera che presto sia anche la volta di altri numeri uno come Rabiot, Chiesa e Vlahovic. Nel frattempo sta per arrivare la firma di un ‘anziano’ della rosa bianconera.

Giuntoli mette a segno un altro colpo

E’ Romeo Agresti sul suo profilo X ad annunciarci che in casa Juventus: “entra nel vivo la negoziazione per il prolungamento di Rugani. Traccia: 2026. Parti in contatto, possibile incontro a gennaio“.

E’ alla Juventus dal 2015. Classe 1994, Daniele Rugani ha attraversato un po’ tutte le situazioni. In maglia bianconera o altrove, in prestito. Momenti felici ed istanti bui.

Ora sembra tutto pronto per il rinnovo con la Juventus. Rugani ha saputo attendere il suo momento e quando Allegri lo ha chiamato ha risposto alla grande. La Juventus ha pertanto riscoperto una risorsa che sembrava smarrita.

Il Barcellona ha messo gli occhi su di lui, ma la società bianconera non vuole lasciarlo andare. Per la firma sul rinnovo è ormai soltanto questione di tempo.

Il tempo di fissare un appuntamento in sede e per Rugani il 2024 si prospetta già indimenticabile. Due firme pesanti infatti lo attendono. I contratti con la Juventus e con…Michela Persico.