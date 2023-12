De Laurentiis sfida Giuntoli: testa a testa da brividi

De Laurentiis sfida Giuntoli. Il presidente del Napoli sembra deciso a scendere in campo in una trattativa che vede già impegnata la Juventus.

Chissà che effetto farebbe al presidente del Napoli scontrarsi frontalmente contro la peggior rivale che ha il volto di chi, secondo la sua opinione, ha tradito accasandosi lì dove mai sarebbe dovuto andare.

E’ una questione che si riproporrà ogniqualvolta Napoli e Juventus si troveranno di fronte per un obiettivo comune di mercato. Ed è facile immaginare che capiterà spesso. Le voci e le indiscrezioni vedono già azzurri e bianconeri fronteggiarsi su diversi fronti.

Piotr Zielinski, centrocampista polacco del Napoli, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, è in procinto di lasciare la società partenopea, interessa alla Juventus anche se sembra ormai ad un passo dall’Inter.

Il centrocampista serbo dell’Udinese, Lazar Samardzic, potrebbe invece finire al Napoli dopo essere stato inseguito a lungo dalla società bianconera. Ma sul classe 2002 di proprietà della società friulana ancora non è detta l’ultima parola.

Un nuovo fronte di scontro sul mercato potrebbe aprirsi a breve, se non è già aperto, e riguarda uno dei più grandi talenti del calcio europeo: Georgiy Sudakov.

De Laurentiis sfida Giuntoli per Georgiy Sudakov

A lanciare l’indiscrezione del Napoli su Georgiy Sudakov è stato il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, con un post su X dove annuncia: “ESCLUSIVA. Napoli, concorrenza alla Juve per Sudakov: i dettagli“.

Secondo quanto poi affermato dal giornalista durante il programma Sportitaliamercato la società partenopea sarebbe interessata al talento dello Shakhtar Donetsk e della nazionale ucraina.

La cessione di Elmas, per 25 milioni di euro al Lipsia, potrebbe aprire la strada al prestigioso acquisto. Il club ucraino non chiede meno di 35 milioni di euro per la sua cessione. La concorrenza non mancherà di certo.

La Juventus, dal canto suo, continuerà a monitorare la situazione del gioiello ucraino in attesa di eventuali sviluppi. Anche per la società bianconera sarà, però, fondamentale un’operazione di mercato in uscita per poter poi, eventualmente, affondare il colpo con lo Shakhtar Donetsk.