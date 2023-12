Juventus, Allegri snobba l’Inter: “È questo lo scontro diretto”

Juventus, Allegri ha parlato prima del match contro la Roma snobbando praticamente l’Inter. Ecco le sue parole

Juve e Roma sono scese in campo da pochi attimi e prima del match di Torino ha parlato, ai microfoni di Dazn, il tecnico della squadra bianconera Massimiliano Allegri. Andiamo a leggere insieme quelle che sono state le sue parole.

“Più che far capire all’Inter che ci siamo – ha detto Max – è importante fare una bella prestazione e cercare di fare risultato. Quello di stasera è uno scontro diretto contro una squadra difficile e che nell’ultimo turno ha battuto il Napoli”.

Juventus, Allegri svela le condizioni di Chiesa

Insomma, un Allegri carico, molto amico di Mou, che non si fida per nulla al mondo della Roma. Poi una domanda non poteva che essere sulla scelta di mandare in campo dal primo minuto, di nuovo, Yildiz al posto di Chiesa. Ecco le sue parole.

“Federico ha fatto ultimi 2 allenamenti buoni, ha un fastidio al tendine rotuleo dalla scorsa settimana. Comunque Chiesa sta bene e sarà un cambio durante la partita. La partita di stasera anche con Dybala rimane scorbutica, perché affrontare Mou è sempre difficile”.