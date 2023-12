Juventus, c’è l’ok del giocatore: si tratta con la big per l’ingaggio

Continui ribaltamenti di fronte nella trattativa che porterebbe il centrocampista della Premier League a Torino: la Juventus tratta sull’ingaggio

Prosegue il lavoro della Juventus in vista della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte.

Sarà un mese impegnativo per la Juventus che da una parte dovrà cercare di iniziare al meglio il nuovo anno, tenendo il passo dell’Inter in campionato. Dall’altro avrà l’obiettivo di rinforzare la rosa, secondo quelle che sono le aspettative di Massimiliano Allegri e della tifoseria bianconera. La priorità della dirigenza resta sempre quel famoso tassello da inserire a centrocampo per colmare il vuoto lasciato da Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Giuntoli ha un nome sopra tutti, quello di Kalvin Phillips.

Juventus, ok di Kalvin Phillips al prestito: si tratta sull’ingaggio

Come sottolineato dal giornalista Marco Conterio, da tempo ormai proseguono i contatti della Juventus per Kalvin Phillips.

Il centrocampista inglese è il nome del momento in vista della sessione invernale di calciomercato ormai alle porte. Il giocatore avrebbe dato l’ok alla proposta del prestito in bianconero. Adesso, però, arriva la parte più difficile, quella della contrattazione tra Juventus e Manchester City, legata principalmente alla percentuale sull’ingaggio e alle condizioni del riscatto. Resta un altro grande scoglio nella buona riuscita della trattativa, la concorrenza agguerrita del Newcastle che da diversi giorni sta intensificando i contatti e sembra aver incanalato la trattativa sui giusti binari. Il giocatore sembra maggiormente orientato verso la permanenza in Premier League, un campionato che conosce molto bene e nel quale non dovrebbe faticare ad ambientarsi. A differenza della Serie A dove 6 mesi potrebbero essere pochi per adeguarsi al calcio italiano, molto più tattico rispetto a quello inglese.

⚪⚫ Proseguono da tempo i contatti della #Juventus per Kalvin Phillips del #ManchesterCity 🆗 C’è l’ok del giocatore che ha accettato la proposta bianconera per il prestito. Ora #MCFC e Juve trattano su percentuale ingaggio e riscatto. 👇 Sul giocatore confermato l’interesse… https://t.co/BZx9fUl33j pic.twitter.com/qHrFMXHmKP — Marco Conterio (@marcoconterio) December 29, 2023

Kalvin Phillips è alla ricerca di una maglia da titolare, con il fine ultimo di riconquistare la maglia della nazionale inglese in vista di Euro 2024. In questo momento con Pep Guardiola non sta trovando spazio e, continuando su questo andazzo, rischierebbe di non trovare posto nel roster di Southgate.