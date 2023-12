Il Manchester City l’ha fatta finita: nuova batosta per la Juventus

Il Manchester City beffa nuovamente la Juventus: operazione in chiusura per il nuovo gioiello del calcio europeo

Il calciomercato invernale potrebbe rivelarsi un’occasione preziosa per la Juventus che deve cercare di rinforzare alcuni reparti, così da mantenere alta la competitività della rosa e provare a tenere testa all’Inter anche nel girone di ritorno.

Naturalmente, come raccontato nelle ultime settimane, la dirigenza bianconera deve valutare anche le uscite. Sono tanti i giocatori che potrebbero lasciare Torino, o perché in cerca di maggiore minutaggio, o perché particolarmente richiesti all’estero. Nel primo caso uno dei principali indiziati è Moise Kean, seguito da Samuel Iling-Junior. Nel secondo caso invece spiccano i nomi di Matias Soulé e Kenan Yildiz, due giovanissimo già nel mirino di grandi club inglesi. L’attuale attaccante del Frosinone oscilla tra la possibilità di concludere la stagione in Serie A e quella di approdare in Premier League. Yildiz, invece, si gode il suo primo gol in A con la Juventus ma è già sotto i riflettori. Rimanendo in tema giovani uno dei primi nomi selezionati dalla Vecchia Signora sembra essere sfumato via. Ancora una volta lo zampino è del Manchester City.

Nuova beffa del Manchester City: Echeverri va da Guardiola, addio Juventus

Come sottolineato da The Athletic, il Manchester City sarebbe a un passo dall’acquisto di Claudio Echeverri, classe 2006 del River Plate.

La squadra di Pep Guardiola è pronta a sborsare circa 20 milioni di euro per il centrocampista argentino ma potrebbe lasciarlo in prestito al River fino al termine della stagione. Più o meno lo stesso modus operandi adottato nei confronti di Julian Alvarez quando venne acquistato proprio dal River e lasciato in prestito in Argentina. Echeverri ha già avuto l’importante esperienza del Mondiale U17 dove è stato il capitano dell’Argentina. Una competizione magica per lui a livello personale, con 5 gol realizzati, di cui una tripletta ai quarti contro gli acerrimi rivali del Brasile. Dopo il sorpasso del Manchester City per Valentin Barco, anche questa volta potrebbe rivelarsi la bestia nera della Juventus. In questo caso, però i citizens sono ad un passo dal chiudere l’operazione col River Plate per uno dei talenti più promettenti del calcio mondiale.

Un’operazione stile Endrick per il Real Madrid. Anche nel caso di Echeverri si tratta di un classe 2006 già sulla bocca di tutti. In compenso, però, la Juventus potrebbe definire con il City il prestito di Kalvin Phillips per gennaio, anticipando il Newcastle.