Juventus in cerchio: la reazione di Dybala, sfuggita alle telecamere, è virale

Juventus in cerchio prima dell’inizio del match: la reazione di Dybala è tutto un programma. Il video che i tifosi non smettono di condividere

Ce le ricordiamo tutti le lacrime di Dybala il giorno del suo addio alla Juventus. Lacrime amarissime di un giocatore che avrebbe voluto rimanere in bianconero ancora per molto tempo che, però, anche per via di qualche richiesta diversa da parte del suo procuratore Antun, è andato via. Insomma, per lui un dolore enorme, ma anche i tifosi della Juve non lo hanno mai dimenticato.

Ieri il suo ritorno allo Stadium: per lui nessun fischio ma solamente tanta ammirazione e anche un poco di paura perché sappiamo benissimo come uno con le sue qualità possa risolvere da un momento all’altro il match. Alla rete, Dybala, ci è andato assai vicino nel primo tempo con l’esterno sinistro che è uscito di poco. Menomale che il pallone è finito fuori. Poi nella ripresa la partita l’ha decisa Rabiot. Ma subito dopo i 90minuti sui social è iniziato a circolare un video che i tifosi bianconeri non smettono di condividere.

Juventus, la reazione di Dybala è da brividi

Come succede sempre prima del calcio d’inizio la Juve si chiude a cerchio nei pressi del centrocampo e si carica. A pochi metri c’è Dybala, pronto a toccare il primo pallone del match, che guarda quasi con nostalgia i suoi ex compagni. Chissà che cosa è passato nella testa dell’argentino in quel momento, chissà cosa avrà pensato. Forse, visto il momento della sua Roma, un piccolo rimpianto ce lo ha anche. Perché quelle lacrime, quel giorno, ancora ce le ricordiamo tutti.