Juventus-Roma, un ferito e cori razzisti allo Stadium: inquirenti in azione

Juventus-Roma, durante la partita allo Stadium anche un brutto episodio sugli spalti dello Stadium, ecco cosa è successo.

La vittoria della Juventus contro la Roma per 1-0, grazie al gol di Rabiot, è stata oscurata da un episodio di violenza al termine della partita, come riportano da ‘Il Corriere dello Sport’.

Come scrivono dal quotidiano, infatti, un tifoso bianconero sarebbe stato ferito da un seggiolino lanciato dal settore ospiti, causando sconcerto e indignazione. L’episodio, ripreso dalle telecamere presenti allo Stadium, ha scatenato l’indignazione sulle piattaforme sociali e ora è al centro delle indagini delle autorità competenti.

Lancio del seggiolino nel settore ospiti: brutto episodio durante Juventus-Roma

Questo gesto insensato ha causato ferite a un sostenitore bianconero. Le immagini registrate sono ora fondamentali per identificare il responsabile di questo atto pericoloso e punire coloro che hanno messo in pericolo la sicurezza degli spettatori. Gli investigatori stanno lavorando per individuare il colpevole di questo gesto inaccettabile.

Come scrivono infatti dal quotidiano: “In queste ore gli investigatori sono al lavoro per cercare di capire chi sia il responsabile di quanto accaduto al termine del match vinto dalla Juventus contro i giallorossi di José Mourinho. Inoltre, dal settore ospiti sarebbero stati lanciati anche birre e accendini, sempre all’indirizzo dei sostenitori bianconeri e sarebbero stati intonati cori razzisti contro Vlahovic, quando l’attaccante serbo è stato sostituito per lasciare il posto a Milik, al 74’. Insomma, una serata di festa con un bel match che ha visto la Juventus vincere 1-0 contro la Roma, rovinata da un gesto scriteriato e pericolosissimo e dai soliti ignoranti cori che continuano a essere intonati negli stadi italiani“.