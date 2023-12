Tris di firme per la Juventus: “Nessuno è indispensabile, tutti sono importanti”

By

Tris di firme per la Juventus, in attesa che il mercato prenda il via uno dei chiodi fissi di Giuntoli restano i rinnovi.

Non se l’è fatto ripetere due volte, Massimiliano Allegri. All’ormai famigerata “legge” dell’1-0 si è dovuto inchinare anche un altro illustre esponente della cerchia dei cosiddetti “risultatisti” come José Mourinho. La sfida nella sfida, ieri sera, se l’è aggiudicata il tecnico livornese, che ha subito approfittato del mezzo passo falso dell’Inter a Genova della sera precedente. I nerazzurri rallentano e la Juventus recupera i due punti persi per strada due settimane fa, sempre a Marassi.

La Roma è l’ennesima vittima di una Signora sempre più famelica, che non concede nulla ai suoi avversari. Soprattutto quando gioca davanti al proprio pubblico: contro i giallorossi è arrivato un altro clean sheet. I capitolini ci hanno provato, hanno pure costruito qualche occasione importante nel primo tempo ma alla fine sono precipitati nella ragnatela tessuta da Allegri, elogiato dopo il fischio finale anche dallo stesso Mourinho. Tre punti di platino per una Juve che continua ad accumulare risultati positivi – non perde da settembre – e che dimostra giornata dopo giornata di poter contendere lo scudetto ad una squadra come l’Inter, ad inizio stagione certamente più avanti rispetto ai bianconeri.

Tris di firme per la Juventus: “Se fossi in loro firmerei subito il rinnovo”

Un girone d’andata davvero fantastico, quello di Danilo e compagni. Che è andato ben oltre quelle che erano le aspettative. Ora non resta che concluderlo in bellezza.

Oggi se fossi in Chiesa, Vlahovic o Rabiot mi sbrigherei a firmare il rinnovo. Questa Juve se sistema lato sinistro della difesa e trova un playmaker si porta a casa 5 scudetti di fila. Nessuno dei tre è indispensabile, ma tutti sono importanti. Altrove può solo peggiorare. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) December 31, 2023

Tra una settimana, infatti, i bianconeri saranno di nuovo in campo contro la Salernitana, che affronteranno qualche giorno prima anche in Coppa Italia. Nel frattempo Cristiano Giuntoli si tufferà nel mercato – le danze si apriranno tra due giorni – pensando anche ai rinnovi. A tal proposito, il giornalista Graziano Carugo Campi ha detto la sua su quelli di Federico Chiesa, Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic. “Oggi se fossi in loro mi sbrigherei a firmare il rinnovo – ha scritto sul suo profilo X – Questa Juventus se sistema lato sinistro della difesa e trova un playmaker si porta a casa cinque scudetti di fila. Nessuno dei tre è indispensabile, ma tutti sono importanti. Altrove può solo peggiorare”.