Accordo raggiunto, Juventus al palo: lo attendono in ritiro

Il calciomercato della Juventus è l’argomento del mese, del resto gennaio è dedicato soprattutto alle trattative per rinforzare la squadra.

Il 2023 ormai è andato in archivio, con i bianconeri che in questa prima parte della stagione hanno mantenuto le attese. Anzi, stanno andando anche oltre visto che Chiesa e compagni sono in lizza sì per un posto in Champions League, ma hanno anche l’opportunità di lottare per lo scudetto.

Un obiettivo che sembrava impossibile soltanto qualche mese fa, con una ripartenza nuova di zecca, senza coppe europee da disputare. L’organico di Allegri non può essere comparato con quello di altre squadre più forti, ma i risultati stanno dando ragione all’allenatore livornese. Tante vittorie sofferte, di misura, testimoniano il valore di una squadra che sa soffrire ma sa anche quando è il momento giusto per affondare il colpo. Ora la chiave per lottare per il primo posto sarà questo mercato di gennaio.

Juventus, niente Sancho: va al Dortmund in prestito

Giuntoli deve cercare rinforzi setacciando il mercato mondiale, concentrandosi ovviamente di più su quello europeo. Cercando di sfruttare anche quelle occasioni che si possono presentare, calciatori che vogliono cambiare aria – anche momentaneamente – per cercare più spazio rispetto a quello che hanno trovato finora.

Jadon Sancho ad esempio è un calciatore che è destinato a lasciare sicuramente lo United, visto che Ten Hag lo ha messo ai margini dei Red Devils. L’attaccante esterno vuole rilanciarsi ed è pronta per lui una nuova occasione. Ma non sarà in Italia, dove pure era stato accostato nel corso dei mesi scorsi come possibile colpo della Juventus. Secondo infatti quanto riportato dalla “Bild” in Germania, il Manchester e il Borussia Dortmund avrebbero raggiunto un accordo di massima per il prestito del calciatore. Che dunque giocherà in Bundesliga nei prossimi mesi.