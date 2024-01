Calciomercato Juventus, Allegri ha scelto l’acquisto di gennaio: è un tuttocampista

Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto l’acquisto di gennaio. Il sogno è il tuttocampista. Ma prima serve cedere

Si apre il mercato, e adesso Giuntoli, determinante insieme a Massimiliano Allegri nel compattare l’ambiente dopo un’annata terribile, ha il compito di dare al tecnico almeno un centrocampista. Il colpo la Juve ce lo ha in mente, a quanto riferisce TuttoSport in edicola questa mattina, ma serve trovare un incastro. Un addio per un innesto, visti i conti non può andare in maniera diversa.

Si è parlato di molti uomini nel corso delle ultime settimane. Ma a quanto pare la dirigenza piemontese ha un sogno. Il profilo che a Torino sperano di vedere presto in bianconero è quello di Sudakov, centrocampista ucraino dello Shakhtar Donetsk che ha qualità da vendere. Ma servono un bel po’ di soldi per riuscire a strapparlo ai gialloblù, che non se vorrebbero privare, ma che davanti ad un’offerta di 25-30milioni di euro allora potrebbero cedere alle lusinghe.

Calciomercato Juventus, il sogno è Sudakov

Ma cosa serve per riuscire a centrare il colpo? Serve cedere almeno un giocatore, uno di quelli che potrebbero portare nelle casse una grossa fetta dell’investimento. E il nome, come vi abbiamo riportato nel corso di questi ultimi giorni, è quello di Iling-Junior, corteggiato da diverse squadre della Premier tra le quali il Tottenham, club con il quale si potrebbe imbastire un discorso per Hojbjerg.

Ma il danese, accostato con una certa insistenza alla Vecchia Signora, non sembra essere più il nome primario. Adesso il colpo principale sembra essere Sudakov. Per caratteristiche forse è proprio quello che serve ad Allegri nel suo centrocampo.