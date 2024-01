Juventus, Giuntoli in agguato: sorpasso sul filo di lana

Stiamo entrando nel vivo del mese di gennaio con il calciomercato che diventa un argomento sempre più importante per la Juventus.

Per i bianconeri c’è all’orizzonte un doppio confronto molto importante con la Salernitana. Tra Coppa Italia e campionato la formazione di Allegri deve dare il massimo per iniziare come meglio non potrebbe questo 2024 che dovrà essere pieno di soddisfazioni da regalare alla propria tifoseria.

Di sicuro la strada che è stata tracciata nel corso di questi mesi è quella giusta. Perché i risultati confermano come l’allenatore sia riuscito a costruire un gruppo in grado di reggere il passo anche dell’Inter. Che in virtù di una rosa più lunga e competitiva resta la grande favorita per la vittoria dello scudetto. Certo è che questo calciomercato sarà molto importante per le ambizioni della Juventus. Che sta andando a caccia di rinforzi per cercare di migliorarsi e colmare il gap con chi sta davanti.

Juventus, Samardzic può tornare di moda se non chiude con il Napoli

Come più volte ripetuto nel corso di queste settimane, la Juventus è impegnata prima di tutto nella ricerca di un nuovo centrocampista. Elemento indispensabile per far rifiatare chi finora ha giocato tantissimo, ma anche per offrire delle nuove soluzioni tattiche all’allenatore. In questa seconda parte di stagione non si potranno lasciare per strada punti.

Tanti i nomi che sono stati accostati alla Juve, con calciomercato.com che rilancia l’idea Samardzic. Il calciatore dell’Udinese, centrocampista tecnico con vocazione anche offensiva, negli ultimi giorni pare essere molto vicino al Napoli. I partenopei intendono riaprire un nuovo ciclo, viste le difficoltà incontrate nell’ultimo periodo, e stanno cercando di chiudere per il mediano. Il portale però spiega che qualora la trattativa non dovesse chiudersi, ecco che i bianconeri potrebbero farsi nuovamente avanti. Attenzione dunque a quel che potrebbe succedere nei prossimi giorni.