Scippo alla de Ligt: il Bayern Monaco terrorizza la Juve. Il club tedesco potrebbe complicare i piani di mercato della società bianconera.

In tempi in cui mancano i denari a volte può anche non bastare la fantasia. Occorre tenersi stretti i ‘gioielli di famiglia’ e sperare che i grandi club, intesi soprattutto come i più ricchi, rivolgano lo sguardo altrove.

Il mercato iniziato il 1°gennaio 2024 ha ancora contorni non definiti per quanto riguarda la Juventus. La società bianconera è in un momento felice della sua stagione. Il secondo posto in classifica, a soli due punti dall’Inter, sembra quasi consigliare di non toccare un meccanismo che sta girando bene.

Un centrocampista in più di certo non spiacerebbe a Massimiliano Allegri. Anche un profilo non di primo piano, ma soltanto un buon elemento che possa assicurare la turnazione al tecnico livornese. Pertanto niente nomi altisonanti, per quelli ci si penserà in estate. Forse.

Il mercato di gennaio può però rappresentare un’opportunità per gettare le basi per trattative che potrebbero vedere la luce la prossima estate. Anche in questo caso, però, la speranza è di non incrociare i club ‘straricchi’. La Juventus e Giuntoli potrebbero, però, trovare sulla loro strada un ‘colosso’ europeo.

Scippo alla de Ligt

La Juventus potrebbe incrociare un grande club europeo su un suo obiettivo ‘estivo’. Ne ha parlato l’insider di mercato, Ekrem Konur.

“Il Bayern è interessato a un trasferimento estivo dell’attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy. Guirassy ha una clausola di rilascio di 20 milioni di euro per l’estate“. Dopo luglio 2022, quando il Bayern Monaco ha acquistato dalla Juventus Matthijs de Ligt, bavaresi e bianconeri potrebbero ritrovarsi in ambito mercato.

Questa volta i due club potrebbero contendersi Serhou Guirassy, attaccante francese, naturalizzato guineano, dello Stoccarda e della nazionale guineana. Il colosso bavarese ha acquistato la scorsa estate Harry Kane, attuale capocaponniere della Bundesliga con 21 reti.

Evidentemente non contenti, vorrebbero acquistare anche il secondo cannoniere del campionato tedesco. Serhou Guirassy ha già segnato 17 reti e grazie a una clausola rescissoria decisamente non alta, 20 milioni di euro, può trasferirsi anche lui in Baviera. Per un Bayern sempre più forte ed una concorrenza sempre più debole, impotente.

Juventus inclusa.