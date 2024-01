Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana: Allegri ridisegna l’attacco

Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana: le scelte di Max Allegri in vista dell’ottavo di finale di Coppa Italia contro Pippo Inzaghi.

Niente scherzi, siamo la Juve. Il messaggio rivolto ai suoi ragazzi da parte di Massimiliano Allegri è chiaro, la Coppa Italia è l’obiettivo della stagione bianconera, nell’anno dell’esclusione dalle competizioni europee.

Per il tecnico bianconero, così come il suo omologo, l’ex di turno, Pippo Inzaghi, l’ottavo di finale di Coppa Italia servirà anche per dare spazio a chi lo ha avuto di meno in questa prima parte di stagione.

Il Frosinone di Eusebio Di Francesco, con il suo tris di bianconeri, che tra poco diventeranno un poker con il probabile arrivo di Dean Huijsen, attende la vincente della gara di questa sera. Dopo aver strapazzato il Napoli di Walter Mazzarri al Maradona i canarini sognano un’altra impresa.

Formazioni ufficiali Juventus-Salernitana

Allegri lo ha detto in conferenza stampa: “Alla Juve se pareggi una gara succede una catastrofe“. Nonostante ciò, in vista della gara di questa sera, ha piena fiducia nei suoi ragazzi, anche in quelli più giovani.

Allegri infatti ne porterà altri in panchina di profili della Next Gen, e qualcuno potrebbe bagnare il suo esordio. Eccole le formazioni ufficiali di Juventus-Salernitana:

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Rabiot, Iling Junior; Milik, Chiesa.