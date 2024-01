Incubo Inter, last minute Juventus: trovato l’accordo

Aggiornamenti di calciomercato sulla trattativa Inter Juventus: ecco cosa sta succedendo.

Il mercato di gennaio, come si sa, è imprevedibile. Al netto delle smentite di rito di Cristiano Giuntoli, che ieri ha parlato di zero occasioni, le opportunità per i bianconeri non mancano. Nelle segrete stanze della Continassa si continua a monitorare il profilo giusto del giocatore che può fare a caso di Max Allegri. Sono attese novità a breve, intanto l’Inter dopo aver chiuso il colpo Buchanan è pronta a trattare un obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Ora o mai più. E’ questo il mantra dell’Inter con Marotta scatenato. L’obiettivo Scudetto è dichiarato, i nerazzurri quest’anno non vogliono fallire ed è per questo motivo che l’amministratore delegato ha messo nel mirino un altro giocatore. Operazione non facile anche se adesso la strada è spianata visto che, per il momento, la Juventus non intende puntare su di lui nel calciomercato di gennaio 2024.

Calciomercato Juventus: l’Inter tenta il sorpasso

Futuro in Serie A per Tiago Djalò? Il difensore portoghese rappresenta una vera e propria occasione di calciomercato. C’è attesa di conoscere il futuro del portoghese del Lille, che andrà in scadenza a giugno 2024. L’intenzione di non rinnovare è già stata comunicata ai francesi che, per questa ragione, proveranno a piazzarlo nel mercato di gennaio 2024 con un indennizzo di 3-4 milioni. Dalla Continassa non arrivano segnali anche se Giuntoli vuole giocare d’anticipo sull’Inter.

Il ragazzo è tentato dall’idea di giocare con la maglia dei nerazzurri. Fermo da marzo, a causa della rottura del crociato, è a lavoro per tornare in condizioni. Ecco perché, insieme ai suoi agenti, sta già sondando il prossimo mercato visto che il Lille difficilmente lo utilizzerà da qui a fine stagione. Con il contratto in scadenza a giugno, i francesi difficilmente lo prenderanno in considerazione anche perché Tiago Djalò tornerà a disposizione ad aprile. Inter e Juventus sono sulle sue tracce, entrambi i club vogliono prenderlo in estate a parametro zero. Giuntoli non ha fretta anche se c’è la possibilità di anticipare l’Inter e portare alla Juventus Tiago Djalò versando un indennizzo al Lille di 3-4 milioni. Sarebbe un investimento per il futuro, considerando che a fine stagione ci sarà l’addio di Alex Sandro. Un modo, questo, per consentire al giocatore di ambientarsi a Torino concedendogli la possibilità di recuperare dal brutto infortunio al crociato di marzo 2023. Valutazioni in corso da parte di Giuntoli, entro il 31 gennaio può arrivare la svolta anche grazie al Lille che ha già un’intesa di massima per vendere il giocatore. L’Inter resta in attesa, visto che Marotta è intenzionato a chiudere l’affare solo in estate a parametro zero.