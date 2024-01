Indice di liquidità da sbloccare: tripletta Juventus, bomber via in prestito

La Juventus è tra le squadre maggiormente attive sul fronte calciomercato. Le ultime indiscrezioni riferite da Sky.

Definita l’operazione Huijsen con la Roma, la Juventus sta continuando a scandagliare il mercato alla ricerca di ottime soluzioni. Stando alle ultime indiscrezioni riferite da Sky, i bianconeri potrebbero muoversi con concretezza nelle prossime ore.

Dopo aver messo sul piatto un’offerta cash per il Lille, la Juventus ha ottenuto anche il sì di Djalo, che ha dato il via libera al suo entourage per trattare con i bianconeri. A sbloccare la situazione potrebbe essere la sempre più probabile cessione di Ranocchia al Palermo, entrata ormai nelle sue fasi più calde. Parallelamente, occhio alla situazione legata a Kean. Per l’ex attaccante dell’Everton, infatti, si potrebbe valutare anche una soluzione in prestito secco. Tutto questo per sbloccare la situazione legata all’indice di liquidità.