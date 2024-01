Calciomercato Juventus, firma UFFICIALE: la formula della trattativa

Calciomercato Juve e la svolta inaspettata. Una trattativa che sembrava già chiusa ha invece preso una direzione diversa. Adesso c’è l’ufficialità.

Il mercato della Juventus e quella trepidante attesa che sembra riguardare più la stampa e i tifosi che non Allegri e Giuntoli.

Centrocampista si, centrocampista no, sembra infatti una questione che infiamma più i media e la tifoseria bianconera che non l’allenatore e il direttore tecnico bianconeri.

Entrambi si stanno riempiendo gli occhi di questa Juventus che va e che pare non abbia bisogno di alcun rinforzo. E’ approdata brillantemente ai quarti di finale di Coppa Italia. L’11 gennaio prossimo all’Allianz Stadium i ragazzi di Allegri dovranno vedersela contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Il club ciociaro salirà a Torino con l’amaro in bocca per un’operazione di mercato che sembrava già chiusa e che invece, proprio in dirittura d’arrivo, è saltata. Il club gialloblu, che dall’inizio di stagione può vantare tra le sue fila tre giovani provenienti dalla Juventus, Matias Soulé, Enzo Barrenechea e Kaio Jorge, sperava in un quarto arrivo da Torino.

Una stretta di mano al Benito Stirpe, in occasione della sfida di campionato tra il Frosinone e la Juventus, aveva di fatto sancito il passaggio in prestito secco, di Dean Huijsen, il centrale difensivo olandese, classe 2005, al club del presidente Maurizio Stirpe.

“Non dire gatto se non ce l’hai nel sacco“, la frase resa celebre da Giovanni Trapattoni calza a pennello in questa occasione. La Juventus ha rifiutato altre proposte poiché convinta che Frosinone, e il Frosinone, rappresentassero il meglio per il gioiellino olandese.

Un abbraccio e qualche parola scambiata velocemente durante la recente sfida tra Juventus e la Roma sono stati, invece, i primi indizi di un repentino cambiamento. Fino alla conferma delle ultime. Per Huijsen il futuro è capitolino, sponda Roma. Niente Frosinone.

A suggellare l’affare è stato anche il comunicato ufficiale della Juventus:

“La seconda parte della stagione 2023/2024 Dean Huijsen la giocherà con la Roma. È ufficiale, infatti, il suo passaggio in giallorosso fino al termine di questa annata. Dean si trasferisce nella Capitale con la formula del prestito secco, senza diritto di riscatto, fino al 30 giugno 2024”.