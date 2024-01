Juventus e Serie A, 12 mesi al prezzo di 8: l’offerta da prendere al volo

Juventus e Serie A, ecco tutto quello che devi sapere sull’offerta del momento: il risparmio c’è ed è anche piuttosto consistente.

I tifosi non l’hanno presa bene. E non poteva essere altrimenti, a dirla tutta. I rincari che Dazn ha annunciato all’inizio dell’anno nuovo non hanno fatto piacere al pubblico della Serie A, che da questo momento in poi dovrà sborsare ancor di più di quanto pagava in precedenza per godersi le partite di campionato.

Nel caso in cui, però, qualcuno non dovesse proprio riuscire a mandar giù l’ennesimo aumento dei canoni mensili e annuali, un’alternativa c’è. C’è una piattaforma che ha lanciato una promozione nuova di zecca nel momento migliore. Non offre l’incredibile varietà di contenuti che è invece possibile trovare sulla tv in streaming, quello è poco ma sicuro, ma per chi è disposto ad accontentarsi può andar più che bene.

Iniziamo col dire che la piattaforma in questione è Now Tv, il servizio streaming di Sky i cui contenuti possono essere visti sia da pc che attraverso l’app, disponibile per Apple e Android nei rispettivi store digitali.

Juventus e non solo: la Serie A a un prezzo piccolissimo

L’offerta cui alludiamo, che potrebbe interessare agli appassionati della Juventus e più in generale della Serie A, è quella relativa al Pass Sport. Attivando adesso il piano annuale a questo link, avrai 12 mesi di visione al prezzo di 8: pagherai solo 9,99 euro al mese, con uno sconto di 4 euro rispetto al prezzo fissato per un singolo mese di contenuti.

Questo piano ti permetterà di accedere, ma solo in streaming e non on demand, a tutti i contenuti calcistici trasmessi da Sky, incluse le tre partite di Serie A (per ogni giornata di campionato) di cui la pay tv detiene i diritti. In aggiunta, potrai goderti le coppe europee UEFA, Serie BKT e Serie C NOW, ma anche Formula 1, MotoGP, tennis e basket. Nel caso in cui tu voglia avere ancora di più e vedere due contenuti diversi su due dispositivi contemporaneamente, al Pass Sport in promozione potrai abbinare l’opzione Premium.

In tal caso il costo mensile del piano sale a quota 15,99 euro, ma potrai vedere tutto lo sport che vuoi on demand, senza pubblicità e con l’audio Dolby Digital 5.1. Un’ottima alternativa salva-portafogli per chi a tutto può rinunciare meno che alla Serie A.