La nuova proprietà mette le mani sul gioiello: Juventus fulminata

Cambia il futuro del calciatore: svolta improvvisa per la Juventus che dovrà trovare un’altra soluzione. Ecco le ultimissime riguardo la prossima squadra del centrocampista.

Uno dei giocatori più in forma del momento può cambiare società molto presto. Ecco la decisione del club che può stravolgere i piani di mercato della Juventus. Arrivano dalla Francia nuovi aggiornamenti di calciomercato che riguardano anche i bianconeri che sono a lavoro per questa sessione invernale di calciomercato.

Dopo la cessione alla Roma di Huijsen e quella di Ranocchia al Palermo (a titolo definitivo per 3 milioni), può arrivare un nuovo colpo in difesa. Il profilo individuato è quello di Tiago Dajlò del Lille. Ma intanto, ci sono nuovi aggiornamenti in merito al futuro del centrocampista, anche lui in orbita Juventus. S’è inserito un nuovo club che rischia di cambiare i piani di Cristiano Giuntoli.

Calciomercato: niente Juve, ecco dove andrà

Centrocampista possente, figlio di una leggenda del calcio francese che ha militato anche alla Juventus, è uno dei quei giocatori che ha impressionato per le sue qualità tecniche. Dopo l’arrivo del fratello all’Inter, la Juventus era pronta a chiudere per Khephren Thuram valutato dal Nizza sui 40-50 milioni di euro. Il giocatore, già cercato in estate dai bianconeri, sarebbe potuto arrivare in bianconero. Nelle ultime ore, però, qualcosa è cambiato: c’è un altro club che può beffare Giuntoli.

Khephren Thuram a fine stagione può lasciare il Nizza. La decisione è già stata presa dal ragazzo che non proseguirà la sua avventura in Francia con la squadra allenata dall’italiano Francesco Farioli. La svolta può arrivare nel corso del prossimo calciomercato estivo. Difficile immaginare un suo approdo in Serie A, nonostante gli interessi di Inter e Juventus Thuram è destinato in Premier League. Ad oggi, secondo le ultime notizie di calciomercato, è il Manchester United ad essere in vantaggio nella corsa per il centrocampista francese. Ad aiutare gli inglesi è Jim Ratcliffe, dal 2019 proprietario del Nizza e nuovo socio dei Red Devils. L’uomo d’affari, infatti, ha comprato il 25% delle quote del Manchester United. Ecco perché come regalo per la sua nuova società può portare in dote Khephren Thuram. A convincere il ragazzo un ricco contratto da circa 6 milioni di euro a stagione.