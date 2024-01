Salernitana-Juventus probabili formazioni: Allegri gli dà ancora fiducia

Oggi è una domenica di campionato per la Juventus, che dovrà vedersela ancora contro la Salernitana nel giro di pochi giorni.

In settimana nella partita valida come ottavi di finale di Coppa Italia non c’è stata storia, con i bianconeri che hanno sommerso di reti gli avversari conquistando la qualificazione. Prestazione eccelsa, anche di chi è subentrato come Yildiz che ha fatto la differenza.

Quella di questo pomeriggio sarà però una partita diversa, con la Salernitana che gioca davanti al pubblico amico, con tanta voglia di rivalsa. Servirà alla Juventus una prestazione determinata se si vorranno portare a casa i tre punti. Necessari per reggere il passo dell’Inter di Simone Inzaghi, ieri vittoriosa non senza polemiche contro il Verona proprio in extremis. Di sicuro le ultime ore in casa bianconera sono state di riflessione riguardo le condizioni di alcuni giocatori che hanno rimediato degli acciacchi e dunque non saranno della partita. Quale sarà l’undici che schiererà Allegri?

Juventus, ancora spazio a Yildiz. Gioca Nicolussi Caviglia in regia

Che a centrocampo ci fosse da assegnare il ruolo di regista lo si sapeva dalla scorsa settimana, visto che il giallo di Locatelli contro la Roma lo ha portato alla squalifica per un turno. Al suo posto potrebbe avere una chance dall’inizio Nicolussi Caviglia, almeno queste sono le ultime indiscrezioni.

Della partita però non saranno nemmeno Chiesa (fastidi ad un ginocchio) e Cambiaso, alle prese con la febbre. Peccato perché entrambi vivevano un gran momento di forma. E allora il tecnico sulla fascia destra confermerà Weah, con Kostic dall’altro lato. Mentre in attacco è tentato di concedere ancora spazio a Yildiz. Il giovanissimo talento turco si sta mettendo in grande evidenza, giocherà molto probabilmente lui al fianco di Vlahovic. Questo dunque dovrebbe essere l’undici titolare bianconero: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Mckennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic.