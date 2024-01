Salernitana-Juventus, “Rigore netto”: già arrivata la sentenza

Salernitana-Juventus, le polemiche sono immediate e i tifosi sono inferociti sui social. Ecco quello che è successo dopo i primi 45minuti

La Juve è sotto alla fine del primo tempo per via della rete di Maggiore. Ma le polemiche per la direzione arbitrale non sono mancate. E i tifosi della Juve si sono subito accesi. Andiamo a vedere quello che è successo.

Le polemiche non sono comunque mancate, soprattutto per qualche intervento in area di rigore che ha visto il direttore di gara non prendere nessuna decisione. E sui social si è scatenata subito la polemiche soprattutto per quell’intervento all’alba della sfida su Yildiz. Dopo quello successo ieri a San Siro ci può stare che i tifosi bianconeri siano un poco su di giri.

Salernitana-Juventus, c’era il rigore su Yildiz

Il fatto è proprio un contatto che ha visto andare a terra Yildiz. Per molti il rigore ci poteva stare anche perché interventi del genere, nel corso di questa stagione, ne abbiamo visti parecchi. E altrettanto parecchi sono stati i tiri dagli undici metri fischiati. Ma non è così per la Juventus, e non è così per il fallo su Yildiz.

“Rigore su Yildiz al primo minuto non dato”, è il commento di un utente. Anche il giornalista Nicolino ha commentato così: “Falli come quello su Yildiz per me non sono mai penalty. Però quest’anno ne hanno dati di identici, dicendoci che si tratta di “rigori televisivi”, per i quali “basta il contatto”. E poi c’è anche chi commenta la scelta di Guida, arbitro campano di Pompei, mandato a fischiare proprio per il match dell’Arechi.