Calciomercato Juventus, Giuntoli batte l’Arabia: la nuova freccia è sudamericana

Calciomercato Juventus, Giuntoli scatenato batte anche l’assalto dell’Arabia Saudita. La nuova freccia dei bianconeri è sudamericana

Dall’Arabia hanno mollato la presa. E la Juventus quindi rimane in prima fila per quello che potrebbe essere il colpo grosso a parametro zero. Di soldi, Giuntoli, per questo innesto non ne vuole mettere sul piatto e aspetta solamente la rottura definitiva tra il tesserato e il club per chiudere l’affare.

La freccia è sudamericana, un nome che circola da un poco di tempo a Torino e che potrebbe essere davvero un colpo importante. C’è da dire che non è che quest’anno stia facendo chissà quale enorme stagione, ma a zero, Felipe Anderson, è sicuramente un innesto da tenere in considerazione. Uno spazio sulla questione lo dedica Il Messaggero questa mattina in edicola, che sottolinea come sull’esterno di Sarri non ci sia più l’interesse dei ricchissimi club arabi che per un poco di tempo lo hanno messo nel mirino. Da quelle parti, a quanto pare, hanno deciso di mollare un poco la presa. E allora ecco che la Juve potrebbe chiudere l’operazione. Come spiegato prima Giuntoli aspetta solamente che tra lui e la Lazio arrivi l’addio: contratto in scadenza per il momento non ci sono possibilità di un rinnovo, o per meglio dire non ci sono stati dei contatti. Le cose potrebbero cambiare da qui alla fine della stagione (una cosa questa che sembra pure abbastanza improbabile) e la situazione mette la Juve nelle condizioni di annusare il colpo a zero.