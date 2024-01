Nuovo centrocampista Juventus: l’annuncio UFFICIALE di Scanavino

Sono giorni molto importanti per il futuro di una Juventus che vuole essere grande protagonista in questo 2024 appena iniziato.

Le cose stanno girando per il verso giusto per la formazione bianconera, che ha battuto due volte la Salernitana sia in Coppa Italia che in campionato, con ovvio entusiasmo alle stelle. Non ci si può certo fermare però adesso, c’è ancora tanta strada da fare per far sognare i tifosi.

L’Inter è al comando della graduatoria ma i ragazzi di Allegri sono subito dietro, l’unica squadra in grado di poter competere per il titolo. Ma è logico che non ci si possono permettere passi falsi, ogni partita va affrontata al massimo. Attendendo quei rinforzi sul mercato che potrebbero dare nuove alternative all’allenatore e far sì che possa colmarsi il gap con i nerazzurri.

Juventus, Scanavino fa chiarezza sulle voci di mercato bianconere

I prossimi giorni saranno pieni di voci e di rumors che riguardano il calciomercato della Juventus, che del resto è una delle protagoniste più attese di questa sessione invernale. A fare chiarezza sui possibili movimenti bianconeri ci ha pensato il dg Scanavino.

DG #Juventus Maurizio #Scanavino: “#Kean in partenza? Sul mercato vale quanto detto da #Allegri e #Giuntoli: al momento non è previsto nulla in entrata né in uscita. Un nuovo centrocampista? Vediamo come si sviluppa il mercato

di gennaio…”. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 8, 2024

Riguardo una domanda posta sulla possibile partenza di Kean, il dirigente della Juve ha voluto sottolineare che “sul mercato vale quanto detto da Allegri e Giuntoli. Ovvero al momento non è previsto nulla in entrata né in uscita“. “Un nuovo centrocampista? Vediamo come si sviluppa il mercato” sono invece le sue parole riguardo quella che al momento è la priorità del club, trovare rinforzi sulla linea mediana.