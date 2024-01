Invasione di campo ed epilogo choc: si becca tre anni di daspo

Invasione di campo ed epilogo choc: dopo il gesto di domenica sera arriva la sentenza. Si è beccato tre anni di Daspo

Una domenica sera di ordinaria follia, con annessa invasione di campo e con annesso pugno rifilato al portiere avversario. Non ci è voluto nemmeno un minuto per l’identificazione, visto che alla fine di Cesena-Olbia, partita del girone B di Serie C, era stato il padre del centravanti dei padroni di casa Shpendi ad entrare nel terreno di gioco e a colpire Rinaldi, portiere ospite.

Un gesto folle, con un motivo presto spiegato: durante il match Shpendi, il giocatore, era stato costretto a uscire dal campo dopo che lo stesso estremo difensore dell’Olbia lo aveva colpito al volto dopo un’uscita avventata provocandogli una ferita al sopracciglio. Insomma, il padre ha quasi cercato di farsi giustizia da solo, ma nello spazio di pochi giorni è arrivato il Daspo.

Invasione di campo dopo il match, Daspo per Shpendi

Il giorno dopo i fatti Shpendi si è recato personalmente in Questura e ha chiesto scusa, ma questo non gli ha permesso di evitare il Daspo che, secondo quanto raccolto da Repubblica, è di 3 anni. Per i prossimi 36 mesi quindi non potrà più entrare all’interno di un rettangolo di gioco per seguire il figlio, primo in classifica in questo momento con la sua squadra che ovviamente punta al salto di categoria.

Un epilogo logico per una vicenda che ha sdegnato moltissime persone che hanno visto l’accaduto e con un video che poco dopo i fatti è diventato immediatamente virale sui social. Anche le società hanno condannato l’accaduto e il Cesena adesso rischia una multa oltre che la squalifica del campo oppure qualche match a porte chiuse. Si è in attesa in questo caso della decisione del giudice sportivo.