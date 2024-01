Ultimi dettagli prima della firma: prestito di sei mesi, niente Juventus

Ultimi dettagli, ormai ci siamo anche per la firma. Chiudono con la formula del prestito per sei mesi. Niente Juventus per l’esubero della Premier

Siamo ormai ai dettagli. Manca pochissimo per la firma. Una firma che la Juve ha sperato forse di poter vedere in un contratto bianconero. Così non sarà, visto che secondo le informazioni che arrivano dalla Germania ormai non ci sono più dubbi. L’esubero torna in quel club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Sky Sport tedesco non ha più il minimo dubbio, tant’è che si spinge oltre: e sottolinea come la pratica potrebbe essere chiusa già nella giornata di oggi. Il nome di Sancho, ormai al passo d’addio con il Manchester United, è stato accostato con molta insistenza ai colori bianconeri. Un colpo che ad un certo punto sembrava solamente questione di tempo, solo questione di apertura ufficiale delle trattative. Così a quanto pare non sarà.

Calciomercato Juventus, Sancho torna al Borussia Dortmund

Jadon Sancho, che non vede il campo praticamente dall’inizio della stagione, è pronto a tornare in Germania, precisamente, e di nuovo, al Borussia Dortmund. Prestito per sei mesi, senza nessun diritto e nemmeno obbligo di riscatto. Se ne riparlerà poi alla fine dell’annata se ci sono i margini per imbastire una trattativa per portarlo a titolo definitivo. Per il momento le cose sono fatte. E per la Juventus non c’è nessuna possibilità di vederlo a Torino.

Stuzzicava, senza dubbio, l’idea di vedere un giocatore del genere a Torino, uno in grado nei momenti migliori di fare la differenza. E come detto ad un certo punto sembrava davvero fatta. Però il cuore ha deciso, magari Sancho ha spinto pure per questa soluzione. Ma la cosa certa è pure un’altra, la Juve ha sicuramente mollato la presa.