Accordo totale con la Juventus: la data delle visite mediche

Accordo totale con la Juventus, a breve potrebbe essere ufficializzato il primo colpo di mercato bianconero.

Prima dell’attesissimo scontro diretto con l’Inter, in programma il prossimo 4 febbraio, sono diversi gli appuntamenti importanti che attendono la squadra di Massimiliano Allegri. L’obiettivo è mantenere invariato il distacco dai nerazzurri, che tra una settimana saranno impegnati anche nella Final Four della Supercoppa Italiana.

La Juventus deve fare di tutto per continuare ad inanellare vittorie, pronta ad approfittare di un eventuale passo falso di Lautaro Martinez e compagni. A differenza degli uomini di Simone Inzaghi, eliminati a sorpresa dal Bologna negli ottavi di finale, la Signora è ancora in piena corsa per la vittoria della Coppa Italia, titolo che i bianconeri non si aggiudicano dal 2021, quando in panchina c’era Andrea Pirlo. Domani sera la Juve si gioca un posto in semifinale con il Frosinone allo Stadium. Un match importante tanto quanto quello con il Sassuolo di martedì prossimo. I neroverdi non attraversano un periodo positivo nonostante siano reduci dal successo con la Fiorentina ma all’andata furono capaci di infliggere alla Juventus la prima, e finora unica, sconfitta stagionale.

Accordo totale con la Juventus, Djalò arriva la prossima settimana

E chissà che in panchina, contro gli emiliani, non ci sia anche Tiago Djalò, ormai a un passo dall’approdo alla Juventus. Sarà il portoghese il primo rinforzo bianconero.

Secondo quanto riporta Calciomercato.it, l’arrivo del difensore centrale cresciuto nel Milan ma in Francia dal 2020 è previsto per la prossima settimana. Djalò effettuerà le visite mediche di rito e poi sarà subito a disposizione del tecnico livornese. Difficile ma non impossibile, dunque, che possa essere convocato già per la sfida con il Sassuolo. Per assicurarselo la Juve ha dovuto battere la concorrenza dell’Inter, da tempo sulle tracce del giocatore. Al Lille andrà una base fissa tra i 3 e i 4 milioni di euro, oltre a una percentuale vicina al 10% sulla futura rivendita.