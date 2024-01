Dall’Arabia alla Juventus: colpo di scena, Giuntoli ha già risposto

Sono sempre più concrete le voci di un ritorno in Europa di Jordan Henderson (33). Il giocatore, che in estate si è trasferito a suon di milioni all’ Al-Ettifaq, ha dato mandato al suo entourage di cercare una squadra e come riportato dai colleghi del Daily Mail, sulle sue tracce c’è l’Ajax che potrebbe acquistarlo in prestito (ma dovrà ridursi l’ingaggio). Secondo indiscrezioni raccolte dal giornalista Mirko Di Natale, Henderson è stato proposto anche alla Juventus che non è interessata al suo acquisto.