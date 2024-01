Juventus, Giuntoli fiuta l’affare: si fa in estate

Gennaio è ormai iniziato da qualche giorno con il calciomercato che per la Juventus assume una particolare importanza.

Questo mese sarà cruciale per le ambizioni della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che spera di accogliere in squadra qualche nuovo rinforzo per poter continuare ad inseguire l’Inter capolista. I nerazzurri rimangono i grandi favoriti per la conquista del tricolore ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di mollare.

I risultati fin qui conquistati dalla Juventus fanno senz’altro sognare i tifosi. Finora i ragazzi di Allegri sono stati gli unici capaci di reggere il passo della capolista. Per colmare ad ogni modo il gap esistente con la formazione di Simone Inzaghi c’è bisogno che la società faccia qualche investimento nel corso di questo mese. Ai bianconeri serve assolutamente un nuovo centrocampista ma senz’altro il direttore sportivo Giuntoli avrà iniziato a pensare a possibili innesti anche in vista della prossima stagione.

Juventus, Samardzic sì ma solo per giugno

A tal proposito arrivano delle conferme anche in merito alle possibili trattative che Giuntoli potrebbe portare a termine proprio in vista della prossima estate. Quando si continuerà nell’opera di rinnovamento della rosa.

#Calciomercato | @sscnapoli, non c'è ancora un accordo definitivo con l'@Udinese_1896 per il trasferimento di Lazar #Samardzic e manca l'accordo anche con il giocatore. C'è la @juventusfc ancora in pressione, ma per giugno https://t.co/LnX4xdB2Jy — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 10, 2024

Come ha spiegato il giornalista Gianluca Di Marzio la Juventus sarebbe ancora in corsa per il centrocampista dell’Udinese Samardzic. Il calciatore pareva essere vicino al Napoli, ma manca l’accordo sia con il mediano che con il club friulano. Ecco perché i bianconeri potrebbero tornare alla carica cercando di strappare un sì in ottica della prossima stagione.