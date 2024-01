La Juventus molla la presa: accordo in vista per il Newcastle

La Juventus si defila e lascia via libera al Newcastle: accordo in chiusura per il vice Tonali

Il calciomercato invernale sta per regalare il primo rinforzo a Massimiliano Allegri: la Juventus sta per accogliere il difensore portoghese Tiago Djalò, in uscita dal Lille.

Potrebbe, però, non essere l’unico colpo in entrata della Juventus in questa sessione invernale. Allegri avrebbe bisogno di un rinforzo anche a centrocampo e in questo senso sono diversi i nomi nella lista di Giuntoli e Manna. Da Koopmeiners a Manu Koné, da Thomas Partey a Jorginho. Intanto arrivano notizie importanti in merito al possibile trasferimento di Kalvin Phillips al Newcastle, nome sondato a lungo dai bianconeri.

Juventus fuori dalla corsa: accordo imminente tra Newcastle e Kalvin Phillips

Come sottolineato dallo stesso Fabrizio Romano, le Magpies rimangono in prima fila per il centrocampista del Manchester City, ancor di più dopo che la Juventus si è defilata dalla corsa.

Anche il giornalista Rudy Galetti ha confermato la trattativa in corso tra citizens e Newcastle per Phillips. Non c’è fretta per concludere l’operazione ed è probabile che possa concludersi nella prossima settimana.

Dopo la squalifica di Sandro Tonali e i brutti risultati, compresa l’eliminazione dalla Champions e il mancato accesso in Europa League, la priorità per il Newcastle è diventata quella di rinforzare la rosa e il centrocampo è il reparto maggiormente attenzionato in questo momento. Phillips non avrebbe neppure bisogno di ambientarsi, conoscendo già molto bene la Premier League. Inoltre avrebbe lo stimolo a fare bene per conquistare la nazionale in vista di Euro 2024. La Juventus si è concentrata su altri nomi e adesso tutto lascia pensare che sarà il Newcastle ad accogliere Kalvin Phillips.