Allegri via dalla Juve ma ancora in Serie A: ecco le cifre

Allarme Allegri per la Juventus? I bookmaker lo lanciano per una panchina di Serie A

Massimiliano Allegri si prepara a tagliare il traguardo delle 400 panchine con la Juventus. Contro il Frosinone sarà la quatrocentesima in bianconero e l’aggancio a Marcello Lippi (405) è ormai vicino.

Attualmente Allegri è il terzo di sempre nella storia del club ma presto diventerà il secondo. Il primo incontrastato resta Giovanni Trapattoni con 596 panchine in bianconero. Intanto nella testa dell’allenatore livornese però c’è solo la volontà di superare i quarti di Coppa Italia e staccare il pass per la semifinale, ma soprattutto quello di iniziare il girone di ritorno nel migliore dei modi per tenere il passo dell’Inter nella corsa scudetto.

Juventus, i bookmakers inseriscono anche Allegri per il dopo Mourinho alla Roma

Fino ad ora i bookmakers non avevano mai trattato la possibilità che Massimiliano Allegri si candidasse alla panchina della Roma.

Alla luce dei dubbi sul futuro di José Mourinho (ha dichiarato di voler restare), stanno iniziando a circolare parecchi nomi per l’eventuale sostituto dello Special One. Adesso esiste una quota per il trasferimento di Allegri sulla panchina giallorosa, se pur sia davvero alta. Addirittura quota 33.00. In pole secondo Sisal ci sarebbe Antonio Conte, a quota 5.00. Seguono Thiago Motta e Farioli a 6.00. Più staccato Flick a 12 e Tudor e Palladino a 20. Prima di Allegri secondo i bookmaker Sisal anche Xabi Alonso (promesso sposo al Real Madrid) che dopo il dietrofront dei blancos su Ancelotti, potrebbe aprirsi nuovi scenari, Ivan Juric e Vincenzo italiano. La stessa quota di Allegri anche per Gasperini e Bielsa. La quota più bassa se la prende Mourinho: la sua permanenza per gli esperti Sisal è quotata a 1.57.