Juventus, la melina di Giuntoli sul nuovo centrocampista: “Ne posso conoscere tanti”

Arrivano le parole del direttore sportivo della Juventus Giuntoli che, prima della sfida contro il Frosinone di Coppa Italia, ha fatto il punto riguardo la trattativa Samardzic.

Serata importante per la Juventus che si giocherà l’accesso alle semifinali di Coppa Italia contro il Frosinone.

Calciomercato Juventus: le parole di Giuntoli su Samardzic

“Coppa Italia? Manifestazione importante che teniamo molto, vogliamo dare soddisfazione ai tifosi e al club. Quella di questa sera è una partita delicata e difficile. Il Frosinone ha fatto un percorso incredibile, mette in difficoltà chiunque in campionato. Bisogna fare attenzione”.

“Samardzic? In questo momento siamo contenti della rosa che abbiamo, stiamo facendo delle cose straordinarie. Non abbiamo esigenze particolari, se ci fossero delle occasioni corrette dal punto di vista economicoe tecnico valuteremo. Per il momento non c’è stato nulla”.

“Conosce il papà di Samardzic? Posso conoscere tanti padri… (sorride, ndr). Ripeto, noi siamo contenti di quello che stiamo facendo. L’obiettivo è chiaro: vogliamo tornare in Champions League”.

“Nuovo Centrocampista? Se dovessero esserci delle opportunità dal punto di vista tecnico ed economico lo faremo. Il mercato è ancora lungo, non abbiamo nessun tipo d’ansia. Stiamo facendo bene e abbiamo i piedi per terra. In questo momento stiamo guardando indietro a chi ci insegue, non è per scaramanzia o altro. Vogliamo crescere, poi alla fine fare i conti”.