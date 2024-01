Sempre e solo Vlahovic: cessione lampo Juventus

La Juventus ha appena iniziato il suo cammino in questo 2024 che, si spera, regalerà grandi emozioni alla tifoseria bianconera.

Tante sfide sul campo attendono la formazione di Massimiliano Allegri nel corso delle prossime settimane. In campionato l’obiettivo rimane quello di riuscire a conquistare un posto per la prossima edizione della Champions League. Ma l’appetito vien mangiando e i bianconeri hanno capito di poter competere con l’Inter per la vittoria dello scudetto.

Certo non sarà un’impresa semplice considerando che il valore della rosa allenata da Simone Inzaghi sembra essere superiore a quello della Juventus. Tuttavia finora la squadra di Allegri ha dimostrato di essere molto compatta e determinata in campo. Con le novità in arrivo in questo calciomercato di gennaio che potrebbero spostare nuovamente gli equilibri e far sì che la Juve possa essere una squadra sempre più competitiva. Capace nei prossimi anni di vincere anche in Europa.

Juventus, ancora voci dall’Inghilterra: l’Arsenal vuole Vlahovic

La missione della società bianconera ad ogni modo non sarà soltanto quella di ingaggiare nuovi giocatori, ma anche riuscire a tenersi stretti quei calciatori che rappresentano le colonne della squadra di Allegri. Perché non si spengono le voci di mercato che riguardano alcuni top player juventini, in primis ovviamente Dusan Vlahovic.

Nella scorsa estate la sua cessione sembrava potersi concretizzare, ma la Juve ha puntato forte su di lui che la sta ripagando a suon di gol. Di sicuro i bianconeri potrebbero prendere in considerazione soltanto offerte con cifre astronomiche, specie in questo momento della stagione. Ma nonostante tutto in Inghilterra “Express” spiega come l’Arsenal non abbia intenzione di mollare la presa. I Gunners stanno cercando infatti un centravanti capace di segnare tante reti, così da poter sperare di lottare per le prime posizioni.