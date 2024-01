Il gentleman agreement inguaia Juventus ed Inter: 25 milioni di euro

Il gentleman agreement inguaia Juventus ed Inter, il giocatore andrà in scadenza tra due anni ma la clausola “rovina” tutto.

Inter e Juventus stanno dando vita ad un duello avvincente, come non se ne vedevano da tempo in massima serie. La squadra di Simone Inzaghi ha provato più volte ad andare in fuga, ma i bianconeri non gliel’hanno mai permesso, ribattendo ogni volta colpo su colpo.

In un primo momento sembrava che la Signora non fosse realmente attrezzata per tenere il passo di una corazzata come quella nerazzurra ma il fatto che, dopo un intero girone d’andata, gli uomini di Massimiliano Allegri siano secondi, a soli due punti dall’Inter è un dato che fuga ogni dubbio sulla competitività di Danilo e compagni. L’obiettivo che si era prefissato ad inizio stagione il tecnico livornese era arrivare a gennaio-febbraio proprio in questa posizione: dietro all’Inter, ma non troppo distante. Un divario ancora colmabile, insomma, in attesa che i nerazzurri comincino nuovamente ad essere impegnati in Champions League, competizione che porta via energie. I bianconeri dovranno essere bravi ad approfittare di ogni minimo passo falso dell’Inter, restandole con il fiato sul collo.

Il gentleman agreement inguaia Juventus ed Inter, la clausola “nascosta” nel contratto di Medina

Quello tra le due storiche rivali del calcio italiano è un duello totale. Sono frequenti, infatti, anche gli scontri in sede di mercato.

L’ultimo riguarda l’affare Tiago Djalò, il difensore centrale del Lille che, a meno di colpi di scena dell’ultimo minuto, nella prossima settimana dovrebbe atterrare a Torino e firmare con la Juventus. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo bianconero, ha battuto proprio la concorrenza dell’Inter, che da tempo era sulle tracce del portoghese. L’altro giocatore che è oggetto di contesa, secondo quanto riporta Calciomercato.it, è Facundo Medina del Lens, difensore che milita sempre in Francia ma nel Lens. Seguito anche da diversi club inglesi, l’argentino ha recentemente firmato fino al 2026 ma nel suo contratto c’è un vincolo, una sorta di gentlemen’s agreement, secondo il quale Medina potrebbe liberarsi prima per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.