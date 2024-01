Calciomercato Juventus, Yildiz lo “manda” via

Calciomercato Juventus ed i movimenti della società bianconera che potrebbero caratterizzare le ultime settimane della sessione invernale.

Archiviata con successo la Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha iniziato a pensare alla prossima sfida di campionato che vedrà i bianconeri impegnati martedì sera all’Allianz Stadium contro il Sassuolo, con orario d’inizio fissato alle ore 20.45.

La Coppa Italia tornerà soltanto ad aprile e pertanto, per la formazione di Allegri, i prossimi tre mesi saranno da dedicare esclusivamente al campionato. Il posto Champions League da blindare al più presto e poi se vi sarà ‘altro’ tanto di guadagnato.

Il mercato sta per entrare nelle sue ultime due settimane che potrebbero presentare novità importanti in casa Juventus. Da lunedì’ 15 gennaio ogni giorno potrebbe essere quello buono per veder spuntare alla Continassa la sagoma di Tiago Djalò.

Visite mediche e firma del contratto fino al 30 giugno 2028. Il difensore centrale portoghese potrebbe, però, non essere l’unica novità in entrata. Per un eventuale nuovo ingresso nella rosa bianconera è però necessaria almeno un’altra operazione in uscita.

In questo senso il campo si è davvero ristretto nelle ultime settimane poiché sia Samuel Iling Junior che Hans Nicolussi Caviglia sembrano destinati a chiudere la stagione in maglia bianconera. E’ il fronte offensivo che potrebbe regalare sorprese.

Calciomercato Juventus, Yildiz spariglia le carte

Questa prima metà di stagione ha fornito diversi motivi per sorridere ad Allegri. Non ultimo, anzi, l’esplosione del giovane talento turco, classe 2005, Kenan Yildiz. Una crescita esponenziale che può mutare persino il mercato della Juventus. Forse lo sta già mutando.

Chi sta pagando le conseguenze dell’esplosione del giovane talento bianconero è Moise Kean. L’attaccante azzurro sta vedendo, infatti, ridursi ulteriormente il suo già esiguo spazio in campo. Con l’Europeo alle porte la situazione non è delle migliori.

L’attaccante bianconero potrebbe concordare con la Juventus la strada del prestito per giocare con più continuità. Il Monza ha già chiesto informazioni, mentre il “Corriere Fiorentino” ci informa di come anche la società viola sia fortemente interessata a Kean.

Nzola ha deluso e pertanto la società di Rocco Commisso è alla ricerca di un attaccante. Oltre al classe 2000 della Juventus, la Fiorentina terrebbe d’occhio anche il più esperto Belotti, ex granata, ora alla Roma. Decisivi i prossimi giorni.