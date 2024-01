Juventus: la situazione dell’infermeria, chi recupera contro il Sassuolo

Infortunati Juventus: chi recupera contro il Sassuolo? Ecco le ultimissime che arrivano dalla Continassa riguardo i giocatori che tornano a disposizione di Allegri per la prossima gara di Serie A.

Chiuso il girone d’andata, la Juventus è già proiettata al ritorno. Dopo l’importante successo in Coppa Italia contro il Frosinone, che ha confermato l’ottimo stato di forma dei bianconeri, la squadra sta già pensando alla prossima gara casalinga in programma martedì 16 contro il Sassuolo. Ecco il punto della situazione riguardo l’infermeria della Juventus: ci sono delle novità sui recuperi di Rabiot e Chiesa.

Ieri sera, al termine della partita contro il Frosinone, l’allenatore della Juventus Allegri ha fatto il punto riguardo le condizioni fisiche di alcuni indisponibili. C’è attesa di conoscere il rientro di Chiesa e Rabiot, considerati in dubbio per la gara di Serie A contro il Sassuolo.

Infermeria Juventus: novità Chiesa e Rabiot. Ci saranno contro il Sassuolo?

A rispondere a questa domanda è l’allenatore della Juventus Allegri che ha informato i tifosi riguardo il recupero di Chiesa e Rabiot. I due calciatori, assenti in Coppa Italia per motivi diversi, sono a lavoro per rientrare martedì nella gara dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo.

Dopo aver ottenuto la qualificazione alle semifinali, adesso i bianconeri sono a lavoro per il prossimo turno di campionato contro il Sassuolo, in programma martedì 16 alle ore 20,45. Ecco cosa ha dichiarato l’allenatore della Juventus Allegri sul recupero di Chiesa e Rabiot: “Federico torna al 100%, credo valga lo stesso anche per quanto riguarda Adrien”. Una buona notizia per il tecnico che, per la gara in programma martedì sera, può fare affidamento su due top della squadra che possono fare la differenza contro i neroverdi. Per Chiesa il trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro, che l’ha tenuto fuori sia contro la Salernitana che contro il Frosinone, è ormai superato. L’attaccante, comunque, in queste due partite è stato brillantemente sostituito da Yildiz che anche ieri è andato in gol con una splendida rete contro il Frosinone. Sulla via del recupero anche il centrocampista francese Adrien Rabiot, che ha saltato la gara dei quarti di finale di Coppa Italia per un sovraccarico al flessore della coscia destra. Entrambi, dunque, saranno a disposizione per la prossima sfida: prima del girone di ritorno, che metterà di fronte i bianconeri contro i ragazzi di Alessio Dionisi che tenterà – come successo all’andata – un nuovo sgambetto alla Vecchia Signora.