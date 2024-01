Juventus, trattativa anticipata: ritorno UFFICIALE

Juventus, conclusa una delle prime operazioni di mercato: torna a Torino dopo il prestito alla Cremonese in Serie B.

Non ha più intenzione di fermarsi la Juventus: contro il Frosinone, ieri sera, i bianconeri si sono garantiti un pass per le semifinali della Coppa Italia ’23-’24, dove nella prossima primavera sfideranno due volte la Lazio di Maurizio Sarri per un posto nella finalissima.

In coppa la squadra di Massimiliano Allegri si scatena: dopo i sei gol rifilati alla Salernitana negli ottavi di finale, Danilo e compagni ne hanno segnati quattro ai ciociari nei quarti. Niente a che vedere, insomma, con il cortomusismo che abbiamo imparato ad conoscere in campionato. L’obiettivo della Juve è indubbiamente quello di tornare a conquistare un trofeo dopo due stagioni di buio (quasi) totale. I bianconeri non vogliono mollare di un solo centimetro neppure in Serie A: il sogno scudetto è sempre vivo ma non bisognerà perdere di vista l’Inter, che in questo momento ha due punti in più in classifica. La vittoria del tricolore sarebbe il massimo per un club che negli ultimi mesi ha vissuto tante tribolazioni anche a causa di alcune situazioni al limite del paradosso (leggasi vicenda delle penalizzazioni per il caso plusvalenze).

Juventus, riecco Sekulov: il classe ’02 ritorna alla Next Gen

In questi giorni la Juventus è molto attiva anche sul mercato. Cristiano Giuntoli è al lavoro per rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione dell’allenatore livornese.

Nikola Sekulov torna alla Juventus Next Gen: il centravanti classe 2002 rientra dal prestito dopo l’esperienza alla Cremonese ⚪️⚫️⤵️ Bentornato, Nikola! 💪 — JuventusFC (@juventusfc) January 12, 2024

In attesa del primo colpo, il club bianconero ha ufficializzato una delle prime operazioni: si tratta del ritorno alla Next Gen di Massimo Brambilla di Nikola Sekulov, rientrato dal prestito alla Cremonese in Serie B. Il centravanti ’02 vestirà nuovamente il bianconero. “Sekulov torna alla Juventus Next Gen – si legge nel comunicato ufficiale della società – di cui è primatista di presenze (80) e con cui ha interrotto il cammino con dieci gol all’attivo, di cui sei la scorsa annata, quella 2022-23. Proprio nella passata stagione Nikola è stato il migliore marcatore della squadra, con Mattia Compagnon ed Emanuele Pecorino”.