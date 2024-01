Lo hanno messo alla porta: dal Napoli alla Juventus, regalo di inizio anno

Calciomercato Juventus, è stato offerto sia ai bianconeri che al Napoli. Un regalo di inizio anno: nel mirino il centrocampista della nazionale del Belgio

Un centrocampista da prendere a tutti i costi. Anche Allegri, nella serata di ieri, lo ha confermato dopo la vittoria contro il Frosinone. E Giuntoli sta vagliando diversi profilo. Non solo Samardzic, che sembra quello ormai messo nel mirino, ma anche altri uomini che si possono integrare velocemente.

Eccolo il punto: ad Allegri serve un elemento che non abbia bisogno di ambientamento, che conosce il campionato e che può essere buttato subito nella mischia. Un elemento che possa essere immediatamente decisivo. Ma è ovvio che non si guarda solo a questo, almeno stando alle informazioni di mercato. Perché secondo quanto riportato dal giornalista Sacha Tovalieri, la Juve e il Napoli, anche, hanno messo nel mirino un altro elemento, ormai alla porta in Premier League.

Calciomercato Juventus, offerto Mangala

“E’ vero che i dirigenti del Napoli e della Juventus apprezzano il profilo di Orel Mangala. Il giocatore – che non figurava nei primi piani di Nuno Espírito Santo – è stato offerto ad entrambi i club (non solo a loro) e inserito in una rosa di candidati. Lavori in corso per trovare una soluzione per il Red Devil belga quest’inverno”. Eccolo il nome nuovo, il centrocampista del Nottingham Forest, classe 1998, che in Inghilterra non sembra avere più spazio.

Insomma, un profilo importante, non di grido mettiamolo in chiaro, che forse potrebbe integrarsi velocemente dentro lo scacchiere tattico di Allegri. La Juve ci prova, e sfida il Napoli.