Nuovo affare Juventus-Atletico Madrid: De Paul c’entra solo a metà

Nuovo affare Juventus-Atletico Madrid, le mosse di Giuntoli sembrano essere abbastanza chiare. De Paul stavolta c’entra solo a metà

Giuntoli potrebbe cambiare strategia per il colpo di mercato a gennaio. Magari non andando a prendere subito Samardzic – il direttore bianconero vorrebbe chiudere a giugno – e cercare un altro elemento in mezzo al campo in prestito per sei mesi. E l’occhio sarebbe finito, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, verso l’Atletico Madrid.

No, non parliamo di De Paul in questo caso, nonostante l’ex Udinese sia un pallino dalle parti di Torino. Ma di un giocatore che, a causa dell’argentino sta trovando pochissimo spazio in questa stagione. Un giocatore che già un paio di anni fa a gennaio è partito in prestito. E che potrebbe rifarlo anche in questa sessione di mercato.

Nuovo affare con l’Atletico, nel mirino Saul

Il nome è quello di Saul, utilizzato con il contagocce da Simeone, che dopo il prestito al Chelsea (che non ha dato comunque i frutti sperati) potrebbe di nuovo essere ceduto dai Colchoneros a gennaio per dargli un poco di spazio. Alla Juve, vista l’emergenza continua di Max in mezzo al campo, ne avrebbe. E anche parecchio. E la sua esperienza potrebbe tornare davvero utile alla causa bianconera.

In questa sessione di mercato è la prima volta che si parla di Saul, cosa che invece – anche se non tantissimo – era successo negli anni scorsi. Il centrocampista quindi è l’ultima idea di Giuntoli per la sua squadra: non sarà un compito facile portarlo a Torino, ma la sensazione è che non sarebbe nemmeno impossibile.