Henderson tra la Juventus e l’Ajax: sorpresa in arrivo per quello che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato dei bianconeri.

E’ il nome del momento in ottica Juventus. Jordan Henderson, ex pupillo di Jurgen Klopp nel Liverpool.

L’estate scorsa è stato uno dei tanti volti noti del calcio europeo a lasciare il Vecchio Continente per approdare nel nuovo Eldorado calcistico chiamato Arabia Saudita. Il nazionale inglese, classe 1990, ha scelto il club arabo dell’Al-Ettifaq, con allegato un ricchissimo ingaggio.

Sei mesi dopo il nazionale inglese soffre di evidente nostalgia e vorrebbe tornare a giocare in Europa. Due le società che, nel panorama europeo, sono interessate a tesserare Jordan Henderson. l’Ajax e la Juventus. In ordine di tempo gli olandesi sono partiti in anticipo rispetto ai bianconeri che sperano, però di recuperare il terreno perduto all’inizio.

Una sfida che si giocherà sulle condizioni dettate dal nazionale inglese che potrebbero andar bene per alcuni ma non per tutti. Gli aggiornamenti dell’ultim’ora rendono un quadro più chiaro della trattativa riguardante l’ex centrocampista del Liverpool.

Henderson tra la Juventus e l’Ajax, dove andrà?

Esperti di mercato fanno le loro valutazioni, secondo le ultime novità in arrivo, per quello che sembra l’affare che sta più interessando il mercato.

Alfredo Pedullà riguardo la possibilità che Henderson approdi alla Juventus, ha scritto sul suo profilo X quanto segue: “Henderson, la Juve non cambia le condizioni (18 mesi ma con clausola di uscita). L’Ajax può offrire di più“.

La durata del prestito è uno dei nodi principali. La Juventus vuole un prestito di sei mesi, oppure uno di diciotto mesi, come richiesto dal giocatore, ma che contenga però una clausola che permetta alla Juventus di interrompere a giugno il rapporto.

Il giornalista Mike Verreij ha scritto: “Aggiornamento su Henderson e Ajax. Engelsman avrà 2,5 anni di età“. Tutto sembra orientare il nazionale inglese verso i Lancieri di Amsterdam. Gli olandesi sarebbero orientati anche ad acquistare il nazionale inglese, mentre la Juventus non può andare oltre un prestito di sei mesi.