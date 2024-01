“Il mio lavoro è finito”: ‘dimissioni’ bomba dopo il trionfo

Nuovi aggiornamenti sul destino dell’allenatore: c’è l’annuncio che spiazza i tifosi e potrebbe cambiare il futuro.

Da questa prima parte di stagione, lo scenario che esce fuori è una lotta Inter e Juventus per lo Scudetto. Le due squadre sono le principali candidate per la vittoria finale della Serie A. Il mercato di gennaio sarà decisivo, soprattutto per i bianconeri che sono alla ricerca di un centrocampista di qualità e d’esperienza. Se dovesse arrivare realmente Henderson, allora Allegri potrebbe contare su un calciatore che in un campionato come quello italiano potrebbe fare ancora la differenza. Intanto, sul futuro del tecnico arrivano nuove voci: c’è l’annuncio che cambia ogni programma anche per quanto riguarda la Juventus.

E’ previsto un valzer delle panchine alla fine di questa stagione. Le big sono a lavoro anche per quanto riguarda il futuro. Certo dei cambi sono Milan e Napoli. Il destino di Pioli e Mazzarri è già scritto, con l’addio che avverrà a fine stagione. In bilico alla Roma anche la posizione di José Mourinho, che ha il contratto in scadenza a giugno 2024. Intanto, sulla Juventus non ci sono notizie certe: Allegri valuterà a fine stagione il suo destino in bianconero. Ecco, invece, nuove indiscrezioni riguardo il futuro dell’allenatore dell’Inter Inzaghi.

Via a fine stagione, il pronostico dell’ex che cambia i piani della Juve

Se dovesse realmente concretizzarsi l’addio di Simone Inzaghi all’Inter, la Juventus potrebbe spingere per la riconferma di Allegri in panchina. L’apprezzamento di Marotta nei confronti dell’allenatore toscano è chiaro ed evidente. Ecco perché se Inzaghi a fine stagione, in caso di vittoria dello Scudetto, potrebbe decidere di lasciare, a quel punto l’amministratore delegato potrebbe anche spingere per portare all’Inter Allegri. Già cercato in passato, quando Conte andò via, questa volta l’affare potrebbe andare a buon fine.

Un intrigo particolare che può stravolgere gli scenari futuri della Juventus. Ad ipotizzarlo è l’ex calciatore, attuale opinionista Dazn, Marco Parolo. “Dovesse vincere il campionato, fossi in Inzaghi direi: ‘Ciao ragazzi, io ho finito il mio percorso all’Inter’ per quanto ho fatto”.

Una prospettiva che, di sicuro, non farebbe piacere neanche alla società nerazzurra che a quel punto dovrebbe puntare su un altro tecnico con i rischi del caso. Ad oggi, infatti, quella dell’Inter è una macchina, quasi perfetta, ed uno stravolgimento tecnico potrebbe compromettere anche il rendimento della squadra. Ecco perché in caso di addio di Simone Inzaghi dall’Inter, il profilo migliore dei nerazzurri sarebbe quello di Massimiliano Allegri che è uno dei pochi allenatori capace di raccogliere eredità importanti. Da capire, a quel punto, la posizione della Juventus. Tutti discorsi, questi, rinviati a fine stagione anche perché per il momento nulla è ancora certo con Allegri e Inzaghi che pensano solo al presente e alla lotta per lo Scudetto.