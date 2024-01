Colpo di scena Samardzic, dietrofront Juventus: si chiude il sipario

Per la Juventus è il giorno della vigilia della partita con il Sassuolo ma anche un altro intenso giorno di calciomercato.

Siamo ormai arrivati alla metà del mese di gennaio e i tifosi aspettano con ansia che arrivino ufficialmente dei volti nuovi alla corte dell’allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Che attende l’arrivo di un nuovo centrocampista, con possibili sorprese all’orizzonte.

Finora i risultati conquistati dalla Juventus sono andati ben oltre ogni possibile aspettativa. La missione principale sarà quella di piazzarsi tra le prime e garantirsi così l’accesso alla prossima edizione della Champions League. Ma l’appetito vien mangiando ed è per questo motivo che si spera di poter duellare con l’Inter per lo scudetto fino alla fine. Anche se reggere il passo dei nerazzurri, grandi favoriti per il tricolore, non sarà semplice. Le speranze juventine passano dunque proprio da questa sessione di mercato, con i nuovi acquisti chiamati a colmare il gap tra le due rose.

Juventus. Momblano: “Non credo che i bianconeri si faranno avanti adesso”

Non è ovviamente un mistero che la Juventus sia sulle tracce di un nuovo centrocampista. In grado di poter entrare nelle rotazioni del tecnico e magari assicurare anche qualche gol ai bianconeri. Che devono ovviare alle assenze, ormai di lunga data, di Pogba e Fagioli. Sono tanti i nomi che si stanno facendo ormai da diverse settimane, tra cui quello di Samardzic dell’Udinese.

Di lui ne ha parlato il giornalista Momblano durante “Juventibus”, spiegando che “non ci sono novità su Samardzic, da quello che ho potuto capire l’Udinese non pensa che la Juventus si faccia viva per prenderlo adesso. I friulani vogliono garanzie sulla cessione a titolo definitivo, i bianconeri vorrebbero avere mano libera”. Ad ogni modo è molto probabile che la Juve possa presentare una offerta per il centrocampista, ma solo durante la prossima estate.