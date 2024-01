La Juventus polverizza il mercato: niente Henderson, ecco il regalo Champions

La Juventus polverizza il mercato, i bianconeri potrebbero fare un “sacrificio” oggi per poi essere protagonisti a giugno.

Una soluzione-tampone adesso oppure “conservare” il tesoretto e spenderlo poi a giugno? È questo, a quanto pare, il dilemma di Cristiano Giuntoli. Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, di comune accordo con il club, deve decidere se “accontentarsi” di un’occasione in questo mercato di gennaio oppure se programmare un colpo importante in vista della prossima estate, quando la Signora dovrà giocoforza essere molto più attiva sul mercato considerando che con ogni probabilità tornerà a giocare la Champions League.

Ecco perché Massimiliano Allegri, sempre informato sulle trattative, potrebbe continuare a fare di necessità virtù in questi ultimi sei mesi. Un piccolo “sacrificio” per poi poter accogliere un giocatore di assoluto livello nella prossima finestra. Secondo l’edizione odierna del quotidiano torinese Tuttosport, potrebbe essere questo uno dei motivi secondo i quali la Juve avrebbe allentato la presa su Jordan Henderson, esperto centrocampista ex Liverpool che i bianconeri stanno seguendo da qualche settimana. Una delle più classiche opportunità che spuntano fuori a metà stagione, visto che l’inglese starebbe facendo carte false per lasciare l’Arabia Saudita dopo appena cinque mesi.

La Juventus polverizza il mercato, il grande investimento è Koopmeiners

Messo in stand-by Henderson, appetito da altri club inglesi come il Newcastle, Giuntoli non ha alcuna intenzione di accantonare quello che è ormai uno dei suoi “chiodi fissi”.

Stiamo parlando di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta, uno dei migliori del nostro campionato. L’olandese è un giocatore “totale”, nel senso che è capace di abbinare sia quantità che qualità, caratteristiche che potrebbero fare davvero comodo a questa Juventus, compatta ma ancora imperfetta. Koopmeiners è potente dal punto di vista fisico ma anche micidiale sottoporta, come si evidenzia dal bottino di gol che ogni stagione riesce a portare a casa, numeri inusuali per un centrocampista. Stando a quanto riporta Tuttosport, insomma, sarebbe lui il grande investimento della Juve in vista dell’estate.