Regole finanziarie violate, provvedimento UFFICIALE: nuove penalizzazioni

Un altro weekend calcistico sta per chiudersi visti i posticipi che ci sono in calendario nei diversi campionati europei.

Non mancano mai le partite da seguire davanti al teleschermo per gli appassionati di questo sport. E i tifosi della Juventus sono in fremente attesa del match della loro squadra del cuore, in calendario contro il Sassuolo nella serata di domani.

E’ iniziato da poco un 2024 nel quale c’è tanta voglia di voltare pagina rispetto allo scorso anno. Se nella scorsa estate c’era malumore per la penalizzazione subita in campionato e l’esclusione dalle coppe europee, ora la determinazione è massima nell’inseguire non solo un piazzamento utile alla partecipazione alla prossima Champions, ma magari anche quello scudetto che manca da tanto tempo a Torino.

In Premier League arrivano penalizzazioni per Everton e Nottingham?

Il mondo del calcio, non solo la serie A, è però sempre più legato alle questioni economiche e finanziarie. Che coinvolgono e colpiscono diversi club, non solo in Italia. In Premier League si sta parlando molto di possibili nuove penalizzazioni in arrivo legate al mancato rispetto del fair play finanziario.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 BREAKING: Premier League charges Nottingham Forest and Everton with breaching financial rules. Clubs facing points deductions charged by Premier League with breaching profit & sustainability rules. Second charge this season for Everton, docked 10 points in November. pic.twitter.com/7j1VVJtqsq — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 15, 2024

Lo ha confermato anche il giornalista Fabrizio Romano, spiegando che la lega inglese ha accusato Nottingham Forest ed Everton di aver violato le regole finanziarie. Per queste due squadre potrebbe essere presto arrivare una penalizzazione. E per i Toffees sarebbe la seconda di questa stagione, considerando i 10 punti che sta già scontando in classifica e che hanno fatto sì che fossero relegati nei bassifondi.