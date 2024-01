Offerta ufficiale da 25 milioni di euro: addio Juventus, fumata rossonera

Il calciomercato rimane ovviamente in primo piano durante questo periodo dell’anno, nonostante tutte le partite che si stanno disputando.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha giocato una prima parte di stagione decisamente oltre le aspettative. Il piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League non pare essere in discussione, visti i tanti risultati utili conquistati. E’ vero che manca ancora tanto alla fine del campionato, ma la fiducia c’è e coinvolge tutto il gruppo.

Di sicuro lottare con l’Inter capolista però non è cosa semplice. I nerazzurri non sembrano avere punti deboli, considerando anche una rosa che offre all’allenatore Simone Inzaghi delle grandi alternative in tutti i reparti. Cosa sulla quale la Juventus al momento non può contare, o meglio, Allegri avrebbe bisogno di qualche pedina in grado di elevare il tasso tecnico della sua squadra. Ecco perché i tifosi si aspettano qualche mossa da parte della dirigenza.

Ormai è caccia aperta ad un nuovo centrocampista e del resto la linea mediana è il reparto che più di altri necessita di rinforzi, visto che da inizio stagione Allegri sta rinunciando a Pogba e Fagioli. La coperta è corta, servono delle altre alternative.

