“Conte-Juventus, chiusura in mezza giornata”: Elkann ha le idee chiarissime

Conte-Juventus, circola ancora il nome del tecnico pugliese come sostituto di Allegri alla fine della stagione. Elkann ha le idee chiarissime

La panchina di Massimiliano Allegri sembra salda. Ma mai dire mai, perché se lo scorso anno tutto sembrava apparecchiato per un addio poi sappiamo com’è andata a finire. E menomale anche, perché quest’anno senza Max forse la squadra in questo momento non sarebbe dove è in classifica.

Ma nonostante tutto il nome di Conte continua ad aleggiare sopra la Continassa. E secondo le informazioni che sono state riportate da Momblano davanti ad un’offerta bianconera nei confronti del pugliese di dubbi, lui, non ne avrebbe. “Se la Juventus si fa viva con Conte la chiude in mezza giornata – ha detto – ma ad oggi non è un candidato per la panchina bianconera. Nella sua testa per la chiamata Juve è già tardi. Quella del Milan invece è una strada percorsa e percorribile”. Insomma, Conte direbbe subito di sì ma Elkann al momento non ci pensa proprio a cambiare. Con un Allegri così la situazione appare davvero chiara e nessuno lo vuole vedere andare via.